В "Спартаке" заявили, что у футболиста Промеса нет проблем с российской полицией

Футболист готовится к матчу с "Крыльями Советов" в расположении команды

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес не имеет никаких проблем с российской полицией. Об этом журналистам заявили в пресс-службе "Спартака".

"У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с "Крыльями Советов". Видео, о котором идет речь, годичной давности - тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами - и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история", - отметили в сообщении.

В субботу Telegram-канал Mash опубликовал видео с участием Промеса в одном из отделов полиции Москвы. По информации источника, футболист узнал о задержании своих друзей и хотел им помочь. При этом товарищей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение. Спортсмен возмущался и громко скандалил.

11 января 2023 года Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что Промеса подозревают в передаче €250 тыс. наркоторговцу Питу Вортелу для покрытия долга, который образовался после кражи 400 кг кокаина в июле 2019 года. Наркоторговец отрицает свою связь с футболистом, однако прокуроры утверждают, что номер Промеса был обнаружен в одном из телефонов Вортела. Сам Вортел подозревается в транспортировке наркотиков в особо крупных размерах и двух заказных убийствах. Расследование дел на данный момент продолжается.

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. 13 июля в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили ТАСС, что футболист оспорил решение.