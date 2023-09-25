Ольховский назвал блестящей игру теннисиста Сафиуллина в матче против Музетти

Россиянин победил со счетом 6:3, 6:4 и впервые вышел в финал турнира ATP

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин блестяще атаковал в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чэнду против итальянца Лоренцо Музетти и одержал заслуженную победу. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

"До игры я предполагал, что Роман может победить Лоренцо. Он очень здорово играет в атаке, что сегодня и показал. Сегодня он играл блестяще и заслуженно победил. Нужно поздравить его с выходом в первый финал на турнирах ATP, в этом году он добился существенного прогресса", - сказал Ольховский.

Сафиуллину 26 лет, он занимает 55-е место в рейтинге ATP. Россиянин ранее доходил до полуфиналов на соревнованиях в Тель-Авиве и Марселе в 2022 году. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).