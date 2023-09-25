Спортсмены из девяти регионов РФ участвуют в спартакиаде Спецолимпиады в Екатеринбурге

Наибольшее число участников соревнований представляют Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Спортсмены из девяти регионов России принимают участие во Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по юнифайд-волейболу и юнифайд-баскетболу, которая проходит в Екатеринбурге с 25 по 28 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС генеральный директор Специальной олимпиады России Егор Лебедев.

"[В спартакиаде принимают участие спортсмены] из девяти регионов - это Костромская, Челябинская области, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область", - сказал он, уточнив, что наибольшее число участников соревнований из Свердловской области.

Соревнования такого масштаба для людей с особенностями в последний раз проводили в Свердловской области в 2014 году. В них принимают участие как атлеты с особенностями развития, так и спортсмены без каких-либо ограничений здоровья.

Исполнительный директор Специальной олимпиады Свердловской области Ольга Бойко отметила, что для участников соревнований подготовлена культурная программа, в частности пешеходные экскурсии, выступления творческих коллективов и другое. Для проведения спартакиады было привлечено около 50 волонтеров.

Специальная Олимпиада - всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта.