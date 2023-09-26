Свищев призвал подать в суд на фигуриста Чжоу за клевету в отношении России

Американский спортсмен выступил с обвинением в применении запрещенных препаратов в адрес российских фигуристов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Федерация фигурного катания на коньках России могут подать в суд на американского фигуриста Винсента Чжоу за клевету. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Чжоу выступил с обвинением в применении запрещенных препаратов в адрес российских фигуристов.

"Он специально создает интригу, чтобы зацепиться и отобрать что-то у российских фигуристов, - сказал Свищев. - Он решил поддержать негативную тенденцию, которая не имеет отношения к спорту. Мы желаем ему больше тренироваться и показывать мастерство на льду, а не заниматься словоблудием и болтологией. На месте наших фигуристов и РУСАДА я бы оценил возможность, чтобы подать на него в суд и засудить".