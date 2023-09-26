В Госдуме обсудят ситуацию со статусом РУСАДА

Российское антидопинговое агентство по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту обсудит ситуацию со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Дмитрий Свищев.

"Депутатам не безразлична ситуация, которая разыгрывается вокруг РУСАДА, - сказал Свищев. - Мы пригласили представителей Минспорта и РУСАДА и хотим понять причину и реальные планы по полноценному восстановлению РУСАДА. Одна из претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая была выдвинута, - это несоответствие законодательства. И мы готовы со своей стороны внести все коррективы в законодательство, чтобы не было никаких противоречий".

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

WADA предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления. Если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их, WADA запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Помимо этого, WADA предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования на территории страны, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Также представители РУСАДА не смогут присутствовать на заседаниях WADA, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия.