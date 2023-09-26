Вратарь Лантратов назвал сумасшедшими эмоции от вызова в сборную России

Голкипер впервые сыграл за национальную команду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского "Локомотива" Илья Лантратов получил сумасшедшие эмоции от проведенного сбора с командой России в сентябре. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России провела сбор с 4 по 12 сентября. В состав были вызваны 49 игроков, первая группа провела два матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), вторая, в которую вошел Лантратов, сыграла вничью с командой Катара (1:1). Футболист вышел на поле на 69-й минуте.

"Обговаривали ли с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым мое участие в матче с Катаром? Конкретно, на какой минуте [выйду], не обговаривали, - сказал Лантратов. - Но было понимание, что буду играть. Вышел на 70-й минуте. Это сборная, сумасшедшие эмоции от сбора и от вызова в сборную. Понятно, что это была товарищеская игра, но это национальная команда, поэтому всегда приятно вызываться".

Лантратову 27 лет, он выступает за "Локомотив" с января 2023 года. В текущем сезоне вратарь провел 11 матчей в разных турнирах. Матч с командой Катара стал дебютным для вратаря в составе сборной России.