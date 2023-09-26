Тренер Соколовская рассказала о переходе фигуристки Самоделкиной в группу Плющенко

Специалист назвала прекрасным выбор спортсменки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фигуристка Софья Самоделкина сделала прекрасный выбор, перейдя в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Светлана Соколовская, ранее тренировавшая фигуристку.

"Переход Софьи никак не связан с тренировочным процессом, - сказала Соколовская. - Она хорошо тренировалась, постепенно справляется со своим пубертатным периодом. Софья сделала прекрасный выбор, перейдя в штаб Евгения Плющенко".

Самоделкиной 16 лет, в сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при. В прошлом сезоне Самоделкина выиграла этап Гран-при России в Самаре и стала 11-й по итогам чемпионата России.