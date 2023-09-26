В CAS сообщили, что зарегистрировали иск тренера "Зенита" Тимощука к украинской ассоциации

Тимощук обжалует решение организации лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

26 сентября пресс-служба УАФ сообщила, что Тимощук подал иск в CAS на решение организации лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне.

"В Спортивном арбитражном суде находится на рассмотрении следующая процедура: Анатолий Тимощук против Украинской ассоциация футбола. Арбитражное разбирательство продолжается. На данный момент никакой дополнительной информации нет", - сообщили в пресс-службе CAS.

11 марта контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском "Зените" после осложнения ситуации между Россией и Украиной. Позднее Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, однако его апелляция была отклонена.

Тимощуку 44 года, он выступал за "Зенит" в качестве футболиста с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й, с 2017 года специалист работает помощником главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры), победителем Лиги чемпионов в составе германской "Баварии" (2013), обладателем Кубка УЕФА с "Зенитом" (2008), трехкратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем кубка и победителем суперкубка страны в составе "Шахтера".