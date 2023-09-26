26 сентября, 09:26
Летние неолимпийские виды спорта

Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект по военно-прикладным видам спорта

Законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования развития этих видов спорта в федеральных органах исполнительной власти

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект по развитию военно-прикладных видов спорта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Отмечается, что законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования развития военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта в федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба и иные специальные виды служб.

Законопроектом предлагается закрепить возможность создания при федеральных органах физкультурно-спортивных организаций, участвующих в развитии военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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