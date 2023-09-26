В России могут появиться звания "почетный мастер спорта" и "почетный тренер"

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал поддержать соответствующий законопроект в первом чтении

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Звания "почетный мастер спорта" и "почетный тренер" могут появиться в России, соответствующий законопроект рекомендовано поддержать в первом чтении и рассмотреть 10 октября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания комитета Госдумы по физической культуре о спорту.

В законопроекте предлагается ввести звания "почетный мастер спорта России" и "почетный тренер России". Отмечается, что законопроект также установит определения понятий "любительский спорт", "любительская спортивная лига".