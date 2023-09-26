Соловейчик сообщил, что российские дзюдоисты готовятся к чемпионату Европы

Соревнования пройдут в начале ноября во Франции, на них спортсмены смогут заработать квалификационные очки для Олимпиады в Париже

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо готовится к выступлению на чемпионате Европы, который пройдет с 3 по 5 ноября во французском Монпелье. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

"Мы готовим наших ребят к выступлению на чемпионате Европы в Монпелье и верим в наше успешное выступление на этом турнире, - сообщил Соловейчик. - Перед нами стоит задача попасть на Олимпийские игры, и пока мы ее успешно решаем, набираем рейтинговые очки. Олимпийские игры так же, как и чемпионат Европы, пройдут во Франции, поэтому эти соревнования для нас стратегически важны".

С 22 по 24 сентября российские дзюдоисты участвовали в этапе Большого шлема в Баку, завоевав три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. С 27 сентября по 1 октября сильнейшие российские дзюдоисты соберутся в Кемерове на чемпионате страны.

В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.