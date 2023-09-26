Монсон проведет бой в конце октября в Москве

Ранее стало известно об отмене поединка спортсмена с Олегом Тактаровым

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Следующий поединок бойца смешанного стиля (ММА) Джеффа Монсона пройдет в Москве в конце октября. Об этом Монсон сообщил ТАСС.

"Следующий бой я проведу в Москве в конце октября", - сказал Монсон.

Ранее стало известно об отмене реванша между Монсоном и Олегом Тактаровым.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, а в 2018 году получил российское гражданство. 13 сентября 2023 года стало известно, что Монсон был избран в Курултай Республики Башкортостан.