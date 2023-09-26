Юрист назвал дело Тимощука площадкой политических разборок со стороны Украины

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск тренера петербургского "Зенита" к Украинской ассоциации футбола, лишившей его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне из-за работы в России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Судебное разбирательство по делу тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука стало следствием желания украинской стороны устроить политические разборки, что противоречит запрету на вмешательство политики в спорт. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Во вторник стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ). Бывший капитан украинской сборной решил оспорить решение организации лишить его тренерской лицензии и титулов на национальном уровне из-за работы в России.

"Для того чтобы лишить Тимощука титулов и права на работу, нужны основания, то есть состав правонарушения с его стороны, а они с юридической точки зрения отсутствуют, стало быть, правонарушение, в частности злоупотребление полномочиями, совершает субъект, применивший ответственность к тренеру, который никаких общепринятых и легитимных юридических норм спортивного права не нарушал", - сказал Алексеев.

"С учетом практики CAS и его статуса как независимого юрисдикционного органа следует ожидать от него профессионального и объективного решения в виде отмены санкций к тренеру", - отметил собеседник агентства.

Тимощук ранее выступал за "Зенит" в качестве футболиста (2007-2009, 2013-2015), а с 2017 года работает помощником главного тренера петербургского клуба. "Кроме того, следует иметь в виду, учитывая фабулу дела, что украинская сторона по сути использует сферу международного спортивного движения как площадку политических разборок, а это противоречит запрету вмешательства политики в спорт, принципам автономии спорта и независимости спортивных организаций, провозглашенных в документах международного спортивного и футбольного права, а также в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", - добавил Алексеев.

44-летний Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144 игры), победителем Лиги чемпионов в составе германской "Баварии" (2013), обладателем Кубка УЕФА с "Зенитом" (2008), трехкратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем кубка и победителем суперкубка страны в составе "Шахтера".