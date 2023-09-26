Слепов приостановит работу биатлонным тренером из-за допинговой дисквалификации

Специалист работал в сборной Санкт-Петербурга

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Алексей Слепов должен будет приостановить тренерскую работу в сборной Санкт-Петербурга после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) продлить срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил до сентября 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

CAS ужесточил вынесенное ранее решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 30 сентября 2021 года о дисквалификации Слепова сроком на 12 месяцев.

"Алексей Слепов работает в сборной Санкт-Петербурга, тренирует юных биатлонистов. Дисквалификация предполагает запрет на любую спортивную деятельность, поэтому по закону он должен будет приостановить работу, в том числе с детьми. Дисквалификация - всеобъемлющее наказание", - отметили в федерации.

Слепову 36 лет, он был наказан за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении в 2020 году. CAS принял решение дисквалифицировать спортсмена на 24 месяца начиная с даты вынесения решения, с 5 сентября 2023 года, с зачетом отбытого срока дисквалификации в 12 месяцев.

В марте 2021 года на фоне разбирательства дела о допинге Слепов завершил карьеру. Он трижды становился победителем чемпионатов Европы, а также победителем общего зачета Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в сезоне-2013/14.