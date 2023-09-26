В Колумбии президента футбольного клуба убили после поражения команды

Эдгар Паэс был застрелен, когда он возвращался домой с матча "Тигрес" - "Атлетико"

ТАСС, 26 сентября. Президента колумбийского футбольного клуба "Тигрес" из города Факататива Эдгара Паэса застрелили после поражения команды в матче второго по силе дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщает пресс-служба "Тигрес".

"С глубокой печалью мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паэса, этот инцидент произошел, когда он возвращался домой после матча с "Атлетико". Он был образцовым лидером, его преданность развитию спорта в нашем регионе оставила след в каждом, кто имел честь его знать. Власти проведут расследование", - говорится в сообщении "Тигрес".

После 13 туров "Тигрес" занимает последнее, 16-е место в дивизионе. Команда набрала девять очков.