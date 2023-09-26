Футболист Захарян провел первую тренировку после заражения коронавирусом

В пресс-службе "Реал Сосьедад" отметили, что российский полузащитник может принять участие в субботней игре команды

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян провел первую тренировку с командой после заражения коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

"Арсен работал сегодня с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботней игре", - сообщили в "Реал Сосьедад".

23 сентября "Спорт-Экспресс" сообщил, что Захарян пропустит матч шестого тура чемпионата Испании с "Хетафе" из-за болезни, однако не уточнялось, из-за какой. 25 сентября в "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что игрок заразился коронавирусом и находится в процессе восстановления от болезни.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды три матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.

После шести туров "Реал Сосьедад" занимает восьмое место в турнирной таблице с девятью очками. В следующем туре команда из Сан-Себастьяна на выезде сыграет с "Валенсией" 27 сентября, а 30 сентября примет "Атлетик".