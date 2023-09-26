УЕФА допустил до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет

Команды будут выступать на турнирах без флага и гимна страны

ТАСС, 26 сентября. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"УЕФА осознает, что детей нельзя наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твердо убежден, что футбол никогда не должен переставать посылать послания мира и надежды. Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе, по этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона. В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна", - говорится в заявлении.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.