Журова ожидает бойкоты после решения УЕФА о допуске российских футболистов

Во вторник исполком организации допустил сборные России до 17 лет до международных соревнований

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Некоторые страны будут бойкотировать соревнования с участием молодых российских футболистов после решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о их допуске к международным соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Во вторник исполком УЕФА допустил до международных соревнований сборные России до 17 лет.

"Сейчас поднимется такая буча и шум, начнутся бойкоты. Интересно понаблюдать за этим. Но всем надоели эти политические интриги и манипуляции, с ними не бывает никакого спорта", - сказала Журова.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.