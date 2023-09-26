Тарпищев: победа на турнире в Китае хорошо скажется на эмоциональном фоне Хачанова

Во вторник российский теннисист впервые с 2018 года выиграл соревнования ATP

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа россиянина Карена Хачанова на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае поможет ему обрести уверенность и хорошо скажется на его эмоциональном состоянии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

26 сентября Хачанов со счетом 7:6 (7:2), 6:1 обыграл японца Ёсихито Нисиоку в финале турнира в Чжухае. Хачанов выиграл соревнования под эгидой ATP впервые с 2018 года, тогда он стал победителем турнира серии "Мастерс" в Париже.

"Его можно поздравить с победой и выступлением на турнире. Это для его эмоционального фона очень хорошо и для уверенности в себе. Теперь ему надо сыграть хорошо в Париже, постараться попасть в десятку по итогам сезона. Главное, что он набрал форму после травмы, молодец", - сказал Тарпищев.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.