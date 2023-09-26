26 сентября, 14:15
Летние паралимпийские виды спорта

Делегация ПКР во главе с Рожковым прилетела в Бахрейн на генассамблею МПК

Антон Новодережкин/ ТАСС
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Антон Новодережкин/ ТАСС

На генеральной ассамблее будет рассмотрен вопрос членства Паралимпийского комитета России в международной организации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Делегация Паралимпийского комитета России (ПКР) во главе с президентом организации Павлом Рожковым прибыла в Бахрейн для участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

Конференция членских организаций МПК пройдет 27 сентября. Генеральная ассамблея МПК пройдет в Бахрейне с 28 по 29 сентября. Вопрос членства российской организации в Международном паралимпийском комитете будет рассматриваться 29 сентября.

"Делегация Паралимпийского комитета России во главе с президентом ПКР Павлом Рожковым прибыла в Бахрейн для участия в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета. В рамках поездки запланирована встреча с президентом Национального паралимпийского комитета Бахрейна", - сообщили в пресс-службе ПКР.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена. 

Теги:
Летние паралимпийские виды спортаРожков, Павел Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
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