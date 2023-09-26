В УЕФА оставили без ответа вопрос о допуске россиян к отбору на чемпионат Европы до 17 лет

Во вторник исполком организации допустил сборные России среди игроков до 17 лет к международным соревнованиям

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал комментировать возможное участие мужской и женской сборных России в отборочных турнирах к чемпионату Европы среди игроков не старше 17 лет. Соответствующее заявление организация сделала в ответ на запрос ТАСС.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Никаких других комментариев мы сделать не можем", - сообщили в УЕФА и отослали к официальному заявлению организации о допуске сборных России среди игроков до 17 лет.

В нем, в частности, говорится о том, что администрация УЕФА будет искать возможность вернуть российские мужские и женские команды среди игроков до 17 лет "даже в том случае, если жеребьевка уже состоялась".

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью текущего года. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.