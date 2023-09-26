Чесноков считает, что теннисист Сафиуллин здорово играл против Зверева

Во вторник россиянин уступил представителю Германии в финале турнира в Китае

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин провел хороший матч против представителя Германии Александра Зверева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чэнду. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Зверева. Для Сафиуллина это был первый финал на турнирах ATP.

"Сафиуллин здорово сегодня играл, вообще он отлично провел здесь весь турнир. Во втором сете у него был брейк, а потом он допустил миллиметровый промах и отдал свою подачу. Возможно, если бы он не упустил в тот момент свою подачу, то дожал бы Зверева. Хочу отметить, что Сафиуллин в начале сезона и в его конце - это совершенно два разных игрока, Роман очень сильно прибавил", - сказал Чесноков.

Турнир в Чэнду проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд - более $1,1 млн. Предыдущим победителем был испанец Пабло Карреньо-Буста, который выиграл турнир в 2019 году. С тех пор турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Из россиян соревнования выигрывал Карен Хачанов (2016).