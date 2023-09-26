IIHF на конгрессе не будет обсуждать возвращение юниорских сборных России

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) не планирует обсуждать на предстоящем конгрессе возвращение юниорских сборных России на международные соревнования. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. Решением IIHF все российские команды не допущены до участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

"Такого вопроса нет в повестке [конгресса]", - сказал Тардиф.

Полугодовой конгресс IIHF пройдет с 5 по 7 октября в Португалии. "Мы проинформируем конгресс о ситуации, связанной с Федерацией хоккея России, Континентальной хоккейной лигой и [вратарем] Иваном Федотовым", - подчеркнул Тардиф.

Дисциплинарный совет IIHF должен рассмотреть появление Федотова на льду в матчах Континентальной хоккейной лиги в составе ЦСКА. Федерация дисквалифицировала вратаря до конца этого года, поскольку признала действующим его контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия".