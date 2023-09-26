"Уфа" обыграла "Торпедо" и вышла в пятый раунд Кубка России по футболу

Уфимский клуб победил в серии пенальти со счетом 8:7

ТАСС, 26 сентября. "Уфа" дома в серии пенальти со счетом 8:7 победила московское "Торпедо" в матче четвертого круга "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе "Торпедо" мяч забил Дмитрий Полоз (69-я минута, с пенальти). У "Уфы" отличился Константин Троянов (90+1). Соперник "Уфы" по следующему раунду "пути регионов" определится позднее. 27 сентября состоятся 14 матчей "пути регионов", 28 сентября московский клуб Медиалиги 2Drots сыграет с подмосковными "Химками".

При счете 4:3 в пользу "Торпедо" в серии пенальти исполнять 11-метровый у черно-белых вышел вратарь Егор Бабурин. "Торпедо" одержало бы победу, если бы голкипер поразил ворота, однако Бабурин пробил в перекладину. Победный для "Уфы" мяч забил вратарь Олег Баклов.

По регламенту Кубка России 16 клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу будут играть по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).