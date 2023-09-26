Янчук считает, что Сафиуллину не хватило опыта в финале турнира ATP в Чэнду

Во вторник российский теннисист в решающем матче проиграл представителю Германии Александру Звереву

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин добился значительного прогресса в своей игре, но пока ему не хватает опыта для побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Во вторник Сафиуллин уступил представителю Германии Александру Звереву со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6 в финале турнира ATP в китайском Чэнду. Для Сафиуллина это был первый финал на турнирах ATP.

"Матч оправдал все наши ожидания, он получился очень интересным, напряженным. Сафиуллин хорошо играл, остро атаковал, но Зверев оказался более надежным и стабильным. Нашему спортсмену не хватило опыта, для него это был первый финал в карьере. Он добился значительного прогресса, теперь он получил полезный опыт, и я думаю, что впереди у него еще будут победы, еще два-три года он может играть на максимальном уровне", - сказал Янчук.

Сафиуллину 26 лет, он является 55-й ракеткой мира. В обновленном рейтинге ATP спортсмен поднимется на 41-ю строчку, это наивысшая позиция в его карьере. Россиянин впервые вышел в финал на турнире ATP, ранее теннисист доходил до полуфиналов на соревнованиях в Тель-Авиве и Марселе в 2022 году. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Турнир в Чэнду проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд - более $1,1 млн. Предыдущим победителем был испанец Пабло Карреньо-Буста, который выиграл турнир в 2019 году. С тех пор турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Из россиян соревнования выигрывал Карен Хачанов (2016).