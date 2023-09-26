26 сентября, 16:15
НХЛ

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин получил травму

AP Photo/ Adam Hunger
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
© AP Photo/ Adam Hunger

Восстановление хоккеиста займет несколько дней

ТАСС, 26 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин получил травму нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок не принимал участия в тренировке "Рейнджерс" во вторник. По информации пресс-службы, восстановление игрока займет несколько дней.

Панарину 31 год, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В регулярном чемпионате прошедшего сезона он провел 82 матча, в которых забросил 29 шайб и отдал 63 голевые передачи. В семи играх плей-офф россиянин не забросил шайб и отдал две результативные передачи.

Первый матч нового сезона НХЛ "Рейнджерс" проведут в ночь на 13 октября, команда из Нью-Йорка в гостях сыграет с "Баффало". 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
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