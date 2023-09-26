26 сентября, 16:53
КХЛ

Ольга Бузова упала на лед перед матчем КХЛ между минским "Динамо" и "Ак Барсом"

Встреча проходит в Минске

ТАСС, 26 сентября. Телеведущая Ольга Бузова упала на лед после проведения символического вбрасывания перед матчем регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским "Динамо" и казанским "Ак Барсом". Встреча проходит в Минске.

Бузова произвела вбрасывание и, когда собиралась покидать лед, поскользнулась. Ей помогли подняться и проводили к выходу.

В 2019 году перед церемонией символического вбрасывания на матче регулярного чемпионата КХЛ между омским "Авангардом" и петербургским СКА упал известный португальский футбольный тренер, двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью.

Минское "Динамо" после девяти матчей набрало семь очков и занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 14 очками в девяти играх располагается на третьей строчке в Восточной конференции. 

Теги:
КХЛ
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