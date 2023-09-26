Монсон заявил, что завершит карьеру реваншем против Тактарова

Бой планируется провести в ноябре

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Реванш против Олега Тактарова станет последним поединком в карьере бойца смешанного стиля Джеффа Монсона. Об этом Монсон рассказал ТАСС.

В августе спортсмены провели бой по правилам бокса, который завершился вничью.

"Бой в ноябре против Тактарова станет последним. Соперник в октябре пока не известен. Александр Емельяненко? Может быть, но не знаю, в каком он состоянии", - сказал Монсон.

Монсону 52 года. На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в смешанных единоборствах, еще 1 поединок признан несостоявшимся. Ранее он отказался от гражданства США, в 2018 году получил российское гражданство. 13 сентября 2023 года стало известно, что Монсон был избран в Курултай Республики Башкортостан.