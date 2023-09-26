Глушаков считает, что УЕФА постепенно допустит россиян к своим турнирам

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со временем позволит российским командам выступать в турнирах под своей эгидой. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Со временем должно все нормализоваться, потихоньку будут давать нашим ребятам играть в еврокубках и других соревнованиях, таких как чемпионат Европы - сначала на молодежном уровне, а потом и на взрослом. Все идет планомерно, всему свое время, и я думаю, все будет хорошо", - сказал Глушаков.

Такого же мнения придерживается и бывший главный тренер юношеской сборной России до 17 лет, ставшей чемпионом Европы в 2006 году, Игорь Колыванов.

"Если какие-то сдвиги пошли, уже хорошо. Работа продолжается, чтобы нам разрешили выступать. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене, и хорошо, что делаются такие позитивные шаги. Надеемся, что в скором времени другие виды спорта допустят. Поживем - увидим", - отметил он.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась, отборочный турнир пройдет осенью текущего года. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.