Кремлев призвал МОК направить свои миллиардные доходы на помощь спортсменам

По мнению главы Международной ассоциации бокса, в Международном олимпийском комитете давно забыли, для кого они работают

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен направить свои доходы на помощь национальным федерациям и спортсменам. Об этом на заседании Федерации правовой защиты спорта заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

"Задача руководителей федераций - защитить спортсменов, тренеров, - сказал Кремлев. - Спортсмены должны принимать участие в соревнованиях с флагом и гимном, как это было сделано в Международной ассоциации бокса. В МОК давно забыли, для кого они работают, они решили, что это их бизнес. Но миллиарды, которые зарабатывает МОК, должны быть направлены национальным федерациям, спортсменам".

Федерация правовой защиты спортсменов была создана в июне 2021 года, ее соучредителями стали Умар Кремлев и правозащитник Екатерина Гордон.