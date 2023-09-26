26 сентября, 17:25
Летние олимпийские виды спорта

Кремлев призвал МОК направить свои миллиардные доходы на помощь спортсменам

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По мнению главы Международной ассоциации бокса, в Международном олимпийском комитете давно забыли, для кого они работают

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен направить свои доходы на помощь национальным федерациям и спортсменам. Об этом на заседании Федерации правовой защиты спорта заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

"Задача руководителей федераций - защитить спортсменов, тренеров, - сказал Кремлев. - Спортсмены должны принимать участие в соревнованиях с флагом и гимном, как это было сделано в Международной ассоциации бокса. В МОК давно забыли, для кого они работают, они решили, что это их бизнес. Но миллиарды, которые зарабатывает МОК, должны быть направлены национальным федерациям, спортсменам".

Федерация правовой защиты спортсменов была создана в июне 2021 года, ее соучредителями стали Умар Кремлев и правозащитник Екатерина Гордон. 

Теги:
Летние олимпийские виды спортаКремлев, Умар Назарович
© Информационное агентство ТАСС
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