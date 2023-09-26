В Футбольной ассоциации Англии заявили, что сборные страны не будут играть с россиянами

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет

ТАСС, 26 сентября. Сборные Англии по футболу не будут играть в матчах против российских команд. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на представителя Футбольной ассоциации Англии (FA).

Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

"Мы не поддерживаем позицию по возвращению России к соревнованиям УЕФА, и наша позиция остается неизменной. Команды Англии не будут играть против России", - говорится в заявлении.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка к квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью текущего года. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру, жеребьевка которой уже состоялась, стартует в октябре.