Тренер хоккейного клуба "Сочи" рассказал, что Романцев является фанатом команды

Дмитрий Кокорев отметил, что поддерживает связь с бывшим тренером футбольного клуба "Спартак" и сборной России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Спартак" и сборной России Олег Романцев является болельщиком хоккейного клуба "Сочи". Об этом журналистам рассказал главный тренер сочинцев Дмитрий Кокорев.

Во вторник "Сочи" в Москве обыграл "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2.

"Большой фанат нашей команды - Олег Иванович Романцев. Он меня знает с пеленок, Олег Иванович очень болеет, следит, спрашивает, звонит", - сказал Кокорев.

Вторая шайба в ворота хозяев была заброшена после свистка. Посмотрев видеоповтор, судьи приняли решение засчитать взятие ворот. КХЛ позднее назвала неверным решение судьи засчитать шайбу. "Была уверенность, что гол засчитают. Шайба не была зажата, мы дорабатываем до конца моменты, это чистый гол", - подчеркнул Кокорев.

Главный тренер красно-белых Алексей Жамнов назвал игру своей команды худшей в этом сезоне. "Мы не имеем права выходить на такие игры и так играть. Это худшая игра с начала сезона. Даже проигрывая "Адмиралу" со счетом 3:6, у нас были мысли, идеи", - отметил он.

В следующем матче "Сочи" 28 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА. "Спартак" в этот же день в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".