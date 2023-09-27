Хоккеист ЦСКА Соркин считает, что команда должна исправлять свою игру

Армейцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Максим Соркин заявил, что команда должна подумать о том, как исправить свою игру в текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал ТАСС.

Армейцы во вторник дома уступили "Северстали" со счетом 1:2.

"Плохие впечатления от игры, надо каждому подумать о себе, посмотреть в зеркало, выходить на следующую игру с пустой головой, - сказал Соркин. - Что касается соперника, то команда показала хорошую игру. Мы смотрим сейчас на свою игру, которую надо исправлять".

Соркин стал автором единственного гола у хозяев - после его броска с острого угла шайба застряла в сетке ворот. "Не помню, чтоб я такие шайбы забрасывал. Просто нацеленность на ворота была, и шайба залетела. Не акцентирую внимания на этом голе. Команда проиграла, надо делать выводы", - подчеркнул он.

В следующем матче ЦСКА 28 сентября примет "Сочи". Армейцы потерпели в 11 матчах семь поражений и занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.