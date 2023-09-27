Поздняков считает, что Костомаров станет примером для получивших ранения в СВО

По мнению главы Олимпийского комитета России, история восстановления Костомарова после болезни является настоящим примером спортивного и человеческого мужества

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мужество олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Романа Костомарова станет примером для всех людей, попавших в сложные обстоятельства, в том числе для бойцов, получивших ранения в специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Для меня, как и для многих, стало большим облегчением то, что он выжил в борьбе с недугом. Безусловно, не только все спортивное сообщество, вся страна болела и переживала за него. Уверен, даже больше, чем когда Роман был спортсменом. Ну а то, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, реабилитируется, является настоящим примером спортивного и, безусловно, человеческого мужества", - сказал Поздняков.

"Он пример не только для тех, кто любит фигурное катание, но для всех людей, которые попали в сложные обстоятельства, связанные со здоровьем. И будет примером для всех тех наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения. Он настоящий олимпийский чемпион с русским несгибаемым характером. Желаю ему дальнейшего восстановления. К сожалению, в современном мире "хорошими делами прославиться нельзя", но это тот случай, когда я уверенно говорю, что можно", - подчеркнул глава Олимпийского комитета России.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы, после - пальцы обеих рук. 22 августа Костомаров впервые после болезни появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

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