Поздняков предположил, что на главу МОК Баха оказывается серьезнейшее давление

Президент Олимпийского комитета России отметил, что во время Олимпийского саммита, который прошел в декабре прошлого года, был реальный шанс на возвращение россиян на международные соревнования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что на главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха оказывается серьезнейшее давление, раз он полностью дезавуирует все прежние договоренности. Об этом Поздняков рассказал в интервью ТАСС.

"С моей точки зрения, реальный шанс на возобновление участия в международных соревнованиях на наиболее приемлемых условиях был во время Олимпийского саммита в декабре прошлого года, когда буквально все олимпийское сообщество, все представители крупнейших международных федераций говорили о том, что вопрос решен, движемся дальше. Что произошло с декабря до середины марта (когда Бах озвучил, что время обсуждать участие российских и белорусских атлетов в международных стартах еще не пришло - прим.ТАСС), можно только догадываться. Могу предположить, что было оказано серьезнейшее давление на главу МОК, который в одностороннем порядке полностью дезавуировал все прежние договоренности", - сказал Поздняков.

Глава ОКР отметил, что с конца декабря так и не общался с Бахом. "Нет, - ответил он на соответствующий вопрос. - Я общаюсь с коллегами из Лозанны. Они прекрасно понимают, в какой ситуации оказался сам МОК. И прекрасно понимают, что делают. Но делать иначе не могут".

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