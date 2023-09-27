Поздняков назвал неприемлемой ситуацию с недопуском россиян до Азиатских игр

Глава Олимпийского комитета России отметил, что организаторы даже не уведомили о том, что передумали приглашать спортсменов на соревнования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ситуация с недопуском российских спортсменов к участию в Азиатских играх с точки зрения дипломатии является неприемлемой. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В июле генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала озвученное на Олимпийском саммите предложение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Играх. Однако впоследствии российская сторона не получила приглашения на соревнования.

"Давайте еще раз вернемся к Олимпийскому саммиту, где выступал исполняющий обязанности главы Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх, - рассказал Поздняков. - После того как Томас Бах предложил поискать пути возвращения российских и белорусских спортсменов, он сказал, что было бы неплохо начать с азиатского континента, предположительно с Азиатских игр. После этого генеральный директор ОСА позвонил мне и сказал: "500 мест за вами зарезервировано, ждем ваших спортсменов".

"Мы стали ждать необходимой конкретики в плане отбора, логистики, официального приглашения, в конце концов, - продолжил глава ОКР. - Но дальше - лишь глухая стена с той стороны. А 23 сентября Игры стартовали. С точки зрения дипломатии, считаю, такие вещи совершенно неприемлемыми - нам даже не сообщили, что передумали приглашать".

Поздняков отметил, что на фоне публичных коммуникаций такие вещи удивляют. "Даже с учетом того, что Олимпийский совет Азии попал в неприятности, связанные с выборами, которые Международный олимпийский комитет (МОК) не признал легитимными, - сказал он. - Эти проблемы тоже отчасти повлияли на то, что мы в конечном итоге на Азиатских играх нет спортсменов из России. Игры проходят в Китае, взаимоотношения наших стран сняли бы все вопросы безопасности, географическое соседство исключает какие-либо логистические проблемы. Но позиция МОК оказалась контрпродуктивной".

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.