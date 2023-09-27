Футболист "Наполи" Осимхен может подать в суд на клуб

В соцсетях команды был размещен видеоролик, который высмеивает нападающего

ТАСС, 27 сентября. Нигерийский нападающий итальянского "Наполи" Виктор Осимхен может подать в суд на клуб за публикацию высмеивающего футболиста видео. Об этом сообщил агент игрока Роберто Календа, заявление которого приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в аккаунте "Наполи" в социальной сети TikTok было опубликовано видео фрагментов матча пятого тура чемпионата Италии против "Болоньи" (0:0). На записи Осимхен сначала сигнализирует судье о необходимости назначить пенальти в ворота соперника, а затем промахивается с 11-метровой отметки. Видео было снабжено комичной озвучкой, позднее оно было удалено.

"То, что произошло сегодня с официальным профилем "Наполи" на платформе TikTok, неприемлемо, - говорится в заявлении Календы. - Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем, но уже с опозданием, удалено. Этот инцидент наносит очень серьезный ущерб игроку и добавляет страданий, которым Виктор подвергается в последнее время в связи с осуждениями в СМИ и фейковыми новостями. Мы оставляем за собой право подать в суд и принять любую полезную инициативу для защиты Виктора".

Во время матча Осимхен выразил недовольство решением главного тренера неаполитанцев Руди Гарсии заменить его на 86-й минуте. Позднее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что игрок извинился перед наставником и одноклубниками.

Осимхену 24 года, он выступает за "Наполи" с 2020 года. В составе команды он провел 107 матчей, отметившись 62 голами и 15 результативными передачами, в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. Ранее нигериец выступал за французский "Лилль", бельгийский "Шарлеруа" и германский "Вольфсбург". В сентябре игрок был включен в список 12 номинантов на звание лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола.