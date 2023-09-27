Поздняков заявил, что штат Олимпийского комитета России был сокращен на четверть

Глава организации отметил, что объем работы, связанный непосредственно с международными олимпийскими мероприятиями, серьезно снизился

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Штат сотрудников Олимпийского комитета России (ОКР) был сокращен на четвертую в связи с санкциями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в интервью ТАСС рассказал президент организации Станислав Поздняков.

"Безусловно, нынешняя ситуация сотрудников не вдохновляет, - сказал Поздняков. - Все-таки одна из основных задач ОКР - подготовка к Олимпийским играм и участие в них. То, что нами не получено приглашение в Париж-2024, радости не добавляет. Более того, мы вынуждены были значительно сократить наш штатный состав. Причина проста - объем работы, связанный непосредственно с международными олимпийскими мероприятиями, серьезно снизился".

"Пришлось принимать кадровые решения. Ряд наших бывших сотрудников мы помогли трудоустроить в общероссийские спортивные федерации, они сейчас трудятся в этом же здании, выполняют необходимый для ОСФ (общероссийских спортивных федераций) объем работ. Это специалисты с хорошим опытом. Состав сократился в общей сложности на четверть. Но как только Олимпийские игры вновь станут открытыми для нас, мы пригласим их обратно. Главная наша задача сейчас, чтобы специалисты, которые обладают навыками, знаниями и компетенцией, не ушли из отрасли", - добавил глава ОКР.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.