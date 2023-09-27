Поздняков назвал Литву лидером турнира резонансных заявлений после ситуации с Дробязко

Фигуристка указом президента Литвы была лишена гражданства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Литвы, лишив гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, вышло в лидеры соревнований громких заявлений. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Ранее президент Литвы подписал указ о лишении Дробязко гражданства. В августе 2022 года Дробязко была лишена всех государственных наград за выступление в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи на фоне событий на Украине.

"Лишения гражданства будут иметь долгие исторические последствия для тех, кто принимает подобные решения, - считает Поздняков. - Я был крайне удивлен озвученным основанием такого шага. Спортсменку поставили перед выбором - либо гражданство страны, либо запрет на нынешнюю деятельность, а фактически запрет на профессию, с точки зрения спортивной составляющей, выступление в шоу является частью профессии фигуриста. Такое ощущение, что страны севернее России соревнуются между собой, кто сделает заявление громче. В этом турнире резонансов Литва ушла в лидеры".

Дробязко 51 год, она получила гражданство Литвы в 1993 году в исключительном порядке, чтобы в дуэте с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх, в которых участвовала пять раз. Дробязко является 13-кратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.