Сборная Украины снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за участия белорусов

Ранее украинские федерации просили отстранить команду Белоруссии от участия в турнире

ТАСС, 27 сентября. Сборная Украины по пляжному футболу отказалась выступать на чемпионате мира из-за участия в турнире национальной команды Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

Ранее организация и Украинская ассоциация футбола обращались в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить команду Белоруссии от участия в турнире. В просьбе было отказано, белорусы выступят на турнире с национальной символикой.

18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса. 12 июля президент Национального олимпийского комитета (НОК) и министр молодежи и спорта страны Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены продолжат бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ, всего в финальную часть соревнований пробились 16 сборных, четыре из которых от Европы - команды Украины, Белоруссии, Португалии и Италии. Решениями ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.