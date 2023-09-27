Поздняков рассказал, почему стал употреблять термин "нейтрализованные" спортсмены

По словам главы Олимпийского комитета России, это связано с политикой Международного олимпийского комитета в отношении отечественных спортсменов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков стал употреблять слово "нейтрализованные" в отношении российских спортсменов в связи с политикой Международного олимпийского комитета. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

27 сентября Поздняков отмечает свое 50-летие.

"Я принципиально употребляю это слово. Рекомендации МОК в этом отношении являются частью политики нейтрализации", - пояснил Поздняков.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.