Логинова заявила, что РУСАДА выплатило 273 млн рублей WADA для восстановления в правах

По словам гендиректора Российского антидопингового агентства, организация получила дополнительное финансирование от министерства финансов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатило 273 миллиона рублей Всемирному антидопинговому агентству (WADA) для восстановления в правах. Об этом сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова в ходе круглого стола в Госдуме на тему "О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу".

В пятницу WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

"Мы не удивились решению, которое было озвучено в пятницу, - сказала Логинова. - Но мы не согласны с этим решением. Что касается выполнения нами решения Спортивного арбитражного суда: для нас самый долгий и сложный процесс - выплаты по решению, потому что не все суммы были обозначены в решении. Курс рос день ото дня, мы получили дополнительное финансирование от министерства финансов. Но РУСАДА выплатило все необходимые суммы. Общая сумма - 273 миллиона в WADA".

Логинова также отметила, что РУСАДА предстоит компенсировать WADA расходы на процесс восстановления. "Но счет мы пока не получили", - сказала она.

WADA предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления. Если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их, WADA запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Помимо этого, WADA предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования на территории страны, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Также представители РУСАДА не смогут присутствовать на заседаниях WADA, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия. Если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в Спортивный арбитражный суд, санкции WADA не могут начать действовать до решения суда.