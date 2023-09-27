В РУСАДА заявили, что деятельность агентства не ущемлена санкциями WADA

Генеральный директор организации Вероника Логинова отметила, что агентство продолжает выполнять все антидопинговые меры для обеспечения чистого спорта

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не ущемлена санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в ходе круглого стола в Госдуме на тему "О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу" сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Операционная деятельность РУСАДА никак не ограничена, как это было в течение двух лет, мы продолжаем выполнять функции антидопингового агентства, - сказала Логинова. - Все антидопинговые меры для обеспечения чистого спорта мы продолжаем выполнять. Мы ждем от WADA ответа на наш запрос о том, что все условия восстановления выполнены".

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.