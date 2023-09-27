Логинова назвала три претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству

По мнению генерального директора РУСАДА, России нужно гармонизировать законодательство в области антидопинга

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) заключаются в трех несоответствиях - указанном количестве допинг-нарушений, определении соревновательного периода и расхождении слов "аккредитованные" и "одобренные". Об этом в ходе круглого стола в Госдуме на тему "О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу" сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

По словам Логиновой, WADA выдвинуло три ключевые претензии к антидопинговому законодательству РФ. "Несоответствие количества антидопинговых нарушений, которые указаны в федеральном законе, количеству, указанном во Всемирном антидопинговом кодексе, - сказала Логинова. - Несоответствие определения "соревновательный период" - необходимо, чтобы был единый подход к определению этого промежутка. А также лаборатория: у нас в федеральном законе написано, что пробы могут вывозиться в "аккредитованные" лаборатории WADA, в кодексе же написано, что пробы также могут вывозиться в "одобренные" лаборатории".

"Неоднократно поднимался вопрос гармонизации. И не потому, что от нас требуют, а потому, что это нам необходимо, - сообщила Логинова. - Мое мнение, что мы должны гармонизировать законодательство, но решение принимать не нам".

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.