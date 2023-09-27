Агапитов считает, что международная антидопинговая система коррумпирована и неэффективна

Глава Федерации тяжелой атлетики России отметил, что идет политически ангажированная работа против страны, в том числе и в спорте

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Международная антидопинговая система как минимум неэффективна, а как максимум - коррумпирована. Такое мнение в ходе круглого стола в Госдуме на тему "О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу" высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

"Произошел системный сбой, - сказал Агапитов. - Вопрос: мировая антидопинговая система, которая нам навязывается, она эффективна или нет? Практика доказывает, что она абсолютно неэффективна. Как максимум - коррумпирована, как минимум - неэффективна. Идет политически ангажированная работа против России, в том числе и в спорте. Нас заставляют подчиниться правилам, которые как минимум неэффективны".

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло новые обвинения в адрес Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.