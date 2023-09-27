Поздняков рассказал, что был удивлен позицией главы МОК в ситуации с Харлан

Президент Международного олимпийского комитета заявил о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры, если она не попадет туда через квалификацию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в ситуации с отказом от рукопожатия украинской саблистки Ольги Харлан был больше удивлен не ее поведением, а реакцией главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом Поздняков рассказал в интервью ТАСС.

27 сентября Поздняков отмечает свое 50-летие.

"Наказание, которое вынес судья в той ситуации, было единственно правильным и логичным. Но то, что стало происходить дальше, вызвало удивление. Решение МОК выделить ей отдельную квоту, мягко говоря, удивило, - рассказал Поздняков. - Причем в большей степени даже не само решение, а то, что принято оно было фехтовальщиком в прошлом - главой МОК Томасом Бахом. Был бы это представитель другого вида спорта, можно было предположить, что он не до конца разбирается в том, как все в фехтовании устроено".

"Я не мог представить, что подобное когда-то может произойти. Очень хорошо знал другую Харлан. Прекрасно помню, как она, другая с удовольствием приезжала на чемпионат мира в Казань в 2014 году. Как мы летели на соседних креслах в самолете и отлично общались. Что произошло с ней потом, мы все увидели в том эпизоде", - заключил президент ОКР.

27 июля украинская спортсменка Ольга Харлан одержала победу в схватке против россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира по фехтованию. После поединка, согласно регламенту Международной федерации фехтования (FIE), спортсмены должны пожать друг другу руки, однако Харлан вместо этого выставила саблю перед Смирновой. Россиянка более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей. FIE дисквалифицировала украинку, однако позже Бах отправил ей письмо, заявив о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.