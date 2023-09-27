27 сентября, 09:10
НБА

Баскетболист "Майами" Батлер назвал ограблением цены на бензин в Лос-Анджелесе

AP Photo/ Jack Dempsey
Баскетболист "Майами" Джимми Батлер
© AP Photo/ Jack Dempsey

Защитник заплатил $145,28 за 19,9 галлона топлива

ТАСС, 27 сентября. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами" Джимми Батлер назвал ограблением цены на бензин в США. Об этом он рассказал в сторис в своем аккаунте Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На видео Батлер заправляет машину "Бугатти", когда цена превышает $140 за 19 галлонов произносит: "Это просто ограбление на большой дороге. Ничего себе! Это безумие. Мне надо переходить на электромобиль".

Подписчики игрока указали в комментариях, что Батлер заправляется на одной из популярных заправок в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Итоговая стоимость заправки у баскетболиста составила $145,28 за 19,9 галлона топлива. "Можете представить, что заправить машину стоит $184?" - жалуется баскетболист в следующем видео.

Батлер является одной из главных звезд НБА. В сезоне-2023/24 игрок заработает $45,2 млн. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация