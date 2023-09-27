Баскетболист "Майами" Батлер назвал ограблением цены на бензин в Лос-Анджелесе

Защитник заплатил $145,28 за 19,9 галлона топлива

ТАСС, 27 сентября. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами" Джимми Батлер назвал ограблением цены на бензин в США. Об этом он рассказал в сторис в своем аккаунте Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На видео Батлер заправляет машину "Бугатти", когда цена превышает $140 за 19 галлонов произносит: "Это просто ограбление на большой дороге. Ничего себе! Это безумие. Мне надо переходить на электромобиль".

Подписчики игрока указали в комментариях, что Батлер заправляется на одной из популярных заправок в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Итоговая стоимость заправки у баскетболиста составила $145,28 за 19,9 галлона топлива. "Можете представить, что заправить машину стоит $184?" - жалуется баскетболист в следующем видео.

Батлер является одной из главных звезд НБА. В сезоне-2023/24 игрок заработает $45,2 млн.