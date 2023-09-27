27 сентября, 09:34
Летние олимпийские виды спорта

Комиссия спортсменов МОК обсудит рекомендации в отношении российских атлетов 1 октября

Обсуждение пройдет в рамках Международного форума спортсменов в Лозанне

ТАСС, 27 сентября. Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) 1 октября обсудит рекомендации международным федерациям о допуске российских спортсменов на соревнования. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Обсуждение пройдет в рамках Международного форума спортсменов, который состоится 1-2 октября в Лозанне. 

В комиссию спортсменов входит двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, ранее отметившаяся резонансным заявлением о непричастности к Вооруженным силам России.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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