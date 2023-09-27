В РУСАДА прокомментировали начало слушаний по делу фигуристки Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова отметила, что сроки вынесения решения станут известны 28 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сроки вынесения решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой станут понятны 28 сентября. Об этом журналистам заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) начались 26 сентября.

"Мы не можем комментировать, что происходит, - сказала Логинова. - Вчера был первый день слушаний, от нас присутствуют наш адвокат Грэм Артур и сотрудники отдела обработки результатов РУСАДА. Пока другой информации предоставить не можем. Когда ждать решения? Пока сказать не могу, завтра будет понятно, будет зависеть от того, как идет ход слушаний".

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат ее проверки был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.