В РУСАДА изучают высказывание Чжоу о допинге у российских фигуристов

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что решение о возможных дальнейших шагах будет принято позднее

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) изучает высказывание американского фигуриста Винсента Чжоу, обвинившего российских спортсменов в применении запрещенных препаратов. Об этом в ходе круглого стола в Госдуме на тему "О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу" сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Мы изучаем первоисточник, на котором была опубликована информация, - сказала Логинова. - В том числе интервью фигуриста, его позиция. После изучения всех материалов мы проведем необходимую работу, и будет принято решение о возможных дальнейших шагах. Сроки мы не ставим, отдел расследований РУСАДА изучает его заявление"

"В своем заявлении он говорит о том, что известны факты в отношении наших фигуристов, - продолжила гендиректор РУСАДА. - Мы хотим разобраться, во-первых, нарушали ли наши фигуристы [антидопинговые правила] и кто нарушал, во-вторых, подтвердить или опровергнуть доводы фигуриста в этом заявлении".

Чжоу, комментируя дело фигуристки Камилы Валиевой на сайте движения спортсменов Global Athlete, заявил о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. Слушания в Спортивном арбитражном суде по делу фигуристки завершатся 28 или 29 сентября. 22-летний Чжоу является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командных соревнованиях, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2019, 2022), чемпионом мира среди юниоров (2017).